Bateau autonome : le Mayflower bientôt à l'assaut de l'Atlantique

Le Mayflower est un hommage aux explorateurs, 400 ans après le bateau du même nom qui a transporté les colons de Plymouth en Angleterre à l'Amérique pour y fonder la première province. D'ici quelques semaines, il reproduira leur voyage. Encore dans sa phase d'essais, ce bateau autonome est suivi par un second navire sur lequel des humains sont prêts à reprendre le contrôle. Cependant, lors de sa traversée de l'Atlantique, il sera bel et bien livré à lui-même. Six caméras, une trentaine de capteurs, des radars, et un long apprentissage devraient permettre au Mayflower d'arriver à bon port. Depuis plusieurs mois, des ingénieurs entraînent son intelligence artificielle à anticiper tous les problèmes. Le projet est né il y a 5 ans. Le bateau a été construit en 18 mois. Il fonctionne avec ses panneaux solaires et un générateur diesel. Sans sanitaire, cuisine ou cabine pour le capitaine, il mesure quinze mètres de long, une longueur dédiée à la navigation et à la collecte de données sur la pollution plastique, la température ou la qualité de l'eau et tout ce que l'Atlantique peut apprendre. Et s'il réussit son voyage jusqu'aux États-Unis, le Mayflower pourrait marquer un tournant pour l'exploration autonome des océans.