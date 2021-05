Bâtiment, industrie : quand les matériaux commencent à manquer

Rénover la toiture d'un immeuble de huit étages, c'est tout d'abord acheminer tout là-haut des tonnes de zinc et d'ardoise, des mètres cube de bois, notamment ces banales planches de sapin, des voliges disent les couvreurs dans leur jargon, dont le stock déclinant inquiète aujourd'hui le chef de chantier. "On a des problèmes d'approvisionnement. Les délais ont doublé. On est passé à quatre semaines d'approvisionnement à huit semaines en moyenne. Tous nos fournisseurs nous annoncent des pénuries en matériel, notamment en bois, en acier, en tout ce qui est isolant. Et la mousse polyuréthane a aussi beaucoup augmenté. Ils ont pris 40 points, 40 %, c'est énorme aussi", explique le responsable travaux. Alexandre Clerici. Et ces factures, qui flambent, commencent à peser sur les finances de l'entreprise. Tout le secteur du bâtiment est à la même enseigne, à la recherche désespérée de matériaux chez les grossistes dévalisés. "Cela fait trois semaines qu'on attend une livraison. On est en quasi-rupture quotidienne, donc c'est un combat quotidien. C'est aussi la demande mondiale qui est en train de fortement augmentée et cela va durer, à mon sens, encore six mois", affirme Olivier Touchais, directeur général de Raboni. Des pénuries qui s'expliquent par un rebond économique très rapide aux États-Unis et en Asie après un an de production fortement perturbée par la crise sanitaire.