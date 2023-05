Batterie solide : la révolution pour les voitures de demain

Une batterie qui fait parcourir autant de kilomètres qu'un plein d’essence. Jusqu’à deux fois plus d’autonomie que les batteries qui équipent actuellement nos voitures électriques. Et c’est en France, à Dunkerque, qu’elles seront fabriquées d’ici 2026. Dans ce laboratoire, en image, on en construit des miniatures depuis plusieurs années, et cela fonctionne. Contrairement aux batteries actuelles, celles-ci ne seront pas inflammables. Parce qu’au lieu du liquide qu’il y a dans les batteries, on y met de la céramique en poudre, beaucoup plus stable. Il faut ensuite presser très fort, mais les industriels ne sont pas encore parvenus à le faire à grande échelle. Ce qui ne les empêche pas de faire la course. L’entreprise qui s’installe en France, les produit déjà à Taïwan et annonce les commercialiser dès la fin de l’année 2023. Pour en garder le secret, les seules images qui existent sont celles fournies par le fabricant. En France, l’un des plus gros constructeurs de voitures au monde, ouvrira un centre dédié, à la fin du mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, W. Wuillemin