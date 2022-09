Batteries de vélo : reconditionnées et plus performantes !

La crise énergétique bouleverse notre quotidien. Désormais, le vélo connaît un succès grandissant. Sachez qu'un vélo vendu sur quatre est éclectique. Le marché à tout de même un handicap : le recyclage. Les batteries sont très polluantes et très chères. À Lyon, une entreprise a inventé un système pour les reconditionner avant de les revendre. Après un diagnostic de flottes entières de batteries hors service, toutes ne sont pas à jeter. Doctibike, entreprise lyonnaise, est le leader français du reconditionnement de batterie électrique. Elle en a sauvé 15 000 l'an dernier et devrait doubler ce chiffre en 2022. Il faut désosser pour avoir accès à tous les organes de la batterie. De la carte électronique au moindre fusible, l'opération est minutieuse. L'avantage des batteries reconditionnées est leur endurance, parfois meilleure que celle des batteries neuves. Le prix est aussi plus intéressant. Virginie doit remplacer la batterie, quatre ans après l'achat de son vélo. C'est 150 euros de moins que pour une batterie neuve. Les batteries reconditionnées sont garanties deux ans et collectées sur l'ensemble du territoire. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy