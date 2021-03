Batteries de vélos électriques : le cycle du recyclage

Normalement, on a encore 30 000 km d'autonomie avant de vraiment user la batterie de notre vélo électrique. Mais celle-ci peut dysfonctionner à cause de température trop chaude ou trop froide. Et on peut aussi la faire tomber et la casser. La batterie pèse lourd. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur, et pourquoi ça a de la valeur ? Depuis deux ans, ce centre de recyclage en Isère reçoit de plus en plus de batteries de vélos électriques, un assemblage de petits tubes, semblable à de simples piles. Une fois le plastique jeté, les batteries sont chauffées à plus de 400°C dans un immense four. Au bout de cinq à six heures, voici la substantifique moelle. Le lithium, le nickel, le cobalt, des métaux rares extraits à l'origine dans des mines en Chine, en Amérique latine et en Afrique. D'où l'importance de développer les points de collecte de ces batteries usagées. C'est le cas dans ce magasin de vélo à Lyon. Deux à trois par mois seulement pour l'instant, et souvent, ce n'est pas à cause d'une perte d'autonomie qu'il faut les recycler, mais à cause d'un problème technique. Pour l'instant, tous les vendeurs de vélos ne récupèrent pas les batteries en panne, la filière se développe tout juste. Pour chaque vélo électrique vendu, environ 4 € financent directement cette filière du recyclage. Un enjeu écologique et économique.