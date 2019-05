Batteries électriques : l'Europe en quête d'un champion

On se demande souvent à quoi peut bien servir l'Europe ? Dans le milieu industriel, elle peut par exemple aider à contrer la concurrence de la Chine et des États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire dans le secteur des batteries électriques pour automobile. Notre pays et l'Allemagne viennent de lancer le projet d'un consortium européen en la matière. Mais est-il encore temps de rattraper notre retard ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.