Battue : les sangliers aux portes de la ville

Une battue au sanglier presque en centre-ville... l'image est surprenante, mais de plus en plus courante. Et c'est au plus près des habitations que commence l'opération. Les sangliers sont devenus des visiteurs quotidiens de cette famille, pas vraiment rassurée par ces animaux parfois de plus de 100 kilos. "C'est un peu angoissant surtout quand vous avez des enfants (...) je n'ai pas envie qu'ils se fassent charger. On est à deux minutes du centre-ville, c'est dingue", rapporte la mère de famille. Dirigés par des lieutenants de louveterie, fonctionnaires bénévoles assermentés, la battue a un but : éloigner les hardes du centre et les abattre pour réguler une population qui est de plus en plus envahissante. "Des logements sont construits dans les zones où les sangliers se tenaient. Et maintenant, les sangliers reviennent, les chausseurs ne peuvent plus intervenir", explique Fabrice Bonnefond, président de l'association des lieutenants de louveterie (Dordogne). Il y aurait entre 1,5 million et deux millions de sangliers dans le pays, de plus en plus proches des zones urbanisées. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau