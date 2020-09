BCE : injecter de l'argent pour répondre à la crise est-il dangereux ? La mise au point de François Lenglet

Le budget 2021 doit être présenté lundi par le gouvernement. La dette y pèse plus lourd. D'ailleurs, elle atteint cette fois un nouveau record. Alors, doit-on injecter de l'argent créé par la BCE pour répondre y faire face ? Cette technique est-elle dangereuse ? Que risque-t-on en l'utilisant à long terme ? Éléments de réponse avec François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.