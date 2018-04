Des souches de la tuberculose vielles de 100 ans exhumées pour mieux combattre la maladie

Le vaccin contre la tuberculose, le BCG, existe depuis près d'un siècle. Mais au fil du temps, les souches sur lesquelles travaillent les scientifiques ont perdu de leur efficacité. Ainsi, pour rendre le BCG plus fort, ces derniers ont fait des prélèvements sur les souches originelles inventées par le docteur Albert Calmette. À savoir que la tuberculose, qui est une pathologie infectieuse très contagieuse, tue chaque année près de 2 000 000 de personnes dans le monde, dont 900 en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.