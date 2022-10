Beau et pas cher : construire avec des conteneurs

D'extérieur, elle ressemble à une maison d'architecte classique. Mais une fois à l'intérieur, plusieurs détails attirent l'attention, comme la porte ou le plafond en tôle. En fait, la maison est construite avec trois conteneurs. Julie et Charles Viatgé ont pu s'offrir le foyer de leur rêve pour seulement 120 000 euros. Les maisons conteneurs coûtent en moyenne 15 à 20 % moins cher que les constructions traditionnelles. Économiques, robustes et modulables, ces boîtes en métal étaient pour ce couple la structure idéale. Mais avant d'arriver sur le terrain, les conteneurs ont traversé les océans. Ils passent en moyenne 15 ans sur les mers avant d'être abandonnés sur les docks. Une entreprise les rachète entre 2 000 et 4 000 euros. Ils sont assemblés, découpés puis isolés, étape indispensable, la tôle métallique laissant passer le froid et le chaud. La structure est ensuite acheminée sur le terrain en seulement trois heures. Cette maison de 140 m² prend alors forme. La construction est très rapide, six à sept mois. Les boîtes géantes peuvent être recouvertes de planches en bois ou de métal, avoir un toit plat ou incliné. La seule contrainte est de pouvoir respecter le plan d'urbanisme local. À une centaine de kilomètres dans le Tarn, Audrey Arsuffi est aussi en plein travaux. La jeune femme a décidé de réaliser sa maison elle-même. Il y a un an, cette éducatrice ne connaissait rien à la construction. Aujourd'hui, elle partage ces expériences sur Internet. Et elle voit le concept se développer. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas