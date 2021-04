Beau temps : bonnes affaires sous le soleil

Pour la vendeuse de glaces, plus la température monte, plus les affaires sont bonnes. Il est seulement 14 heures, son stand à peine installé et les clients font déjà la queue. En quatre heures, son deuxième glaçon a quasiment disparu. Pour elle, cela donne de l'espoir pour cet été et les prochains. Un gros succès donc pour les glaces au mois d'avril qui offrent un parfum d'été avant l'heure. Et alors qu'il fait désormais 27°C sur les quais, cela donne envie aux Bordelais de prendre le large. La navette fluviale qui traverse la Garonne est prise d'assaut. Depuis qu'il fait beau, il y a un bateau de renfort. Pendant que certains trouvent un peu de fraîcheur dans les parcs, le soleil donne à d'autres une envie insolite : rapporter des fleurs à la maison. Pour eux, cela permet d'apporter un peu plus de verdure et de se changer les idées. La fleuriste n'a d'ailleurs pas arrêté de la journée. Elle n'a pas eu le temps de remplir toutes ses valises, tellement il y avait eu du monde.