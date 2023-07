Beaucoup de bouchons sur l'autoroute A6

Sur cette aire d'autoroute, on assiste à un ballet d'automobilistes qui s'arrêtent quelques instants, quelques minutes seulement pour déjeuner, juste à côté de leur voiture, parfois sans même s'asseoir. L'idée, c'est de reprendre la route le plus rapidement possible parce qu'ils savent très bien que ce samedi après-midi, la circulation sera très difficile dans la vallée du Rhône. Alors, pas question de perdre de temps. D'ailleurs, les temps de pause ne sont pas toujours respectés. On vient également de voir les premières dépanneuses. Ce matin, on a commencé la journée avec des orages. Maintenant, il commence à faire très chaud. Les mécaniques sont mises à rude épreuve et on a déjà plusieurs véhicules en panne autour de nous. TF1 | Duplex N. Pellerin