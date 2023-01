Beauté : aux origines de l’huile coco

L'huile de coco est partout aux rayons bio des grandes enseignes. Sous forme d'huile vierge pour la cuisine, mais aussi dans les shampoings, les savons et les soins pour le corps. Plébiscitée par les consommateurs en quête de produit sain, on lui prête de nombreuses vertus. Un produit dont le marché connaît un essor fulgurant. Pour la trouver à l'état brut, il faut se rendre sous les tropiques. En Côte d'Ivoire, la noix de coco est cultivée sur d'immenses terrains, le long du littoral. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. Elle a lieu tous les trois mois sous ses cocotiers hauts de 20 mètres. Les fruits doivent être bien secs. Ces noix de coco peuvent contenir jusqu'à 65 % d'huile. De l'or pour la cultivatrice qui produit 15 millions de noix chaque année. Une fois débarrasser de leurs coques, les noix sont prêtes à être vendues. Une partie ira sur le marché local pour la consommation, mais la grande majorité partira à l'usine pour être transformé en huile de coco. La Côte d'Ivoire en exporte 30 000 tonnes par an, principalement vers l'Europe. Dans la zone industrielle d'Abidjan, il y a l'une des plus grandes usines de transformation de coco du pays. Les pulpes fraiches sont lavées, triées par des mains expertes, broyées puis pressées dans des centrifugeuses. TF1 | Reportage S. Sissmann, G. Mendonça, O. Sangan