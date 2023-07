Bébé panda : dernier au revoir avant le départ

Dans moins de 48 heures, Yuan Meng quittera le zoo de Beauval pour la Chine, laissant derrière lui ses très nombreux fans. Aujourd’hui, Yuan Meng, cinq ans et demi, est un beau bébé de 123 kilos, loin de son poids à la naissance, qui est de 142 grammes. À l’âge de cinq mois, après avoir rencontré sa marraine, une certaine Brigitte Macron, il est présenté pour la première fois au public. Grâce à cette famille de panda, la fréquentation du parc grimpe en flèche, de 600 000 à deux millions de visiteurs l’an dernier. Tous tombent amoureux de Yuan Meng. Mais l'idylle a une date de fin. Yuan Meng doit partir en Chine, d’où sont originaires ses parents, pour pouvoir se reproduire à son tour. En raison de covid et d’imprévus administratifs, le voyage a été plusieurs fois reporté. Yuan Meng partira finalement mardi matin, dans un camion climatisé, jusqu’à l’aéroport de Roissy avant de s’envoler jusqu’à Chengdu, en Chine. Douze heures de vol qu’il ne passera pas seul. Le panda star sera escorté par un vétérinaire et un soigneur du zoo de Beauval. TF1 | Reportage D. Sitbon, L. Attal, P. Lormant