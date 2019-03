"Mon bébé", Sandrine Kiberlain en mère poule

"Mon bébé" est une comédie inspirée d’une histoire vraie, celle de la réalisatrice Lisa Azuelos et sa fille Thaïs qui joue son propre rôle. Elle met en scène une maman qui a du mal à vieillir et à laisser partir sa fille, tentée par des études au Canada. Un rôle assuré par Sandrine Kiberlain. Le film sortira au cinéma le 13 mars 2019 prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.