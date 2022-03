Bébel : l'As des As de la magie

Quand il a les cartes en main, impossible de voir clair dans son jeu. Bébel pique la curiosité et nous laisse ensuite sur le carreau. Petit abracadabra ou simple tour de passe-passe, et si c'était en fait de la magie pure ? "On essaie de comprendre et on est persuadé d'avoir compris, mais on ne comprend jamais rien", lance une spectatrice. Récompensé de plusieurs premiers prix de magie, Djénane, alias Bébel, 57 ans, gagne d'abord sa vie grâce aux spectacles de rue. Invité dans son entre, nous découvrons une impressionnante bibliothèque, consacrée à la cartomagie, sa passion depuis ses neuf ans. À force de se plonger tout entier dans ces grimoires, il a fait de sa magie, plus qu'un art, une philosophie. À force de voler d'une main à l'autre, ses cartes viennent de le mener sur les planches du Théâtre du Rond-Point pour un spectacle tout en poésie. Sur scène, le voir en chair et en os est la seule chose dont nous ne pouvons pas douter. Quant au ballet qu'il crée avec ses amis les cartes, nous quitterons la salle avec ce sentiment de mystère infini. TF1 | Reportage R. Goichon, D. Blondeau