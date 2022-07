Bébés oubliés : comment est-ce possible ?

Près de 30 ans sont passés, mais Louis n’a rien oublié de ce maudit jour d’hiver où il a laissé Paul, son bébé âgé de trois semaines à l’arrière de son véhicule. Il ne s’en est jamais rendu compte. La faute serait, selon lui, due à une charge de stress liée à son travail. Par miracle, Paul a survécu et n’a jamais eu de séquelle. Mais pour ses parents, le traumatisme reste toujours aussi vif. Le phénomène dit du "bébé oublié" peut toucher n’importe qui, homme comme femme et surtout n’importe quelle catégorie sociale. Les facteurs les plus souvent observés sont le stress, le surmenage et des événements imprévus qui viennent rompre notre routine. D’après une psychiatre, de petits gestes peuvent pourtant éviter un drame. Théoriquement, la mort d’un enfant oublié fait encourir dix ans de détention. C'est une peine souvent jugée beaucoup trop sévère par les jurés des cours d’assises, qui préfèrent généralement condamner les parents mis en cause à de la prison avec sursis. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Alibert, E. Vinzent