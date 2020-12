Beethoven, une symphonie viennoise

Ludwig van Beethoven aura passé toute sa vie à Vienne. Il est en effet le compositeur le plus joué à travers le monde. Il était Allemand, mais c'est dans la capitale autrichienne qu'il a passée toute sa vie. À ses funérailles en 1827, 30 000 Viennois ont fait le déplacement, une popularité aujourd'hui intacte. Beethoven est le compositeur le plus mystérieux de son temps. Arrivé à Vienne à 22 ans, Beethoven est déjà considéré comme un virtuose. Parmi les lieux marquants de sa vie figure le théâtre de Schönbrunn, l'un des plus anciens de la ville. Le pianiste Hyung-Ki Joo y a interprété la grande sonate "Pathétique", un défi d'endurance pour beaucoup de pianistes. À 26 ans, Beethoven commence à réaliser ce qui restera le plus grand drame de sa vie. Il était en train de devenir sourd. Prenant conscience de son handicap, il a déménagé dans la campagne viennoise, Heiligenstadt. Son ouïe a faibli de plus en plus. Il a donc commencé à fabriquer des tas d'objets pour continuer à entendre sa musique, à l'exemple d'un coffre acoustique.