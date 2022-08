Belgique : des factures d'électricité exorbitantes

En Belgique, les prix de l’électricité s’envolent. Ils sont les champions d’Europe de l’inflation car ils n’ont pas de prix réglementé. Une famille l’a constaté, la facture d’électricité et de gaz est passée de 57 à 130 euros, le mois dernier. Et cela va s’empirer. On prévoit des factures allant jusqu’à 10 000 euros annuel en 2023. Des prix encore qui pourraient, s’ils se maintiennent, lourdement affecter le pouvoir d’achat des ménages belges. Sans commis de mesures avec la France qui bénéficie de l’effet bouclier. En Belgique, le prix du gaz a été multiplié par quinze depuis 2020. Quant à l’électricité, elle s’achète dix fois plus chère qu’il y a deux ans. Ce couple l’a constaté. Leur facture est passée de 80 à 137 euros et ils s’attendent à des hausses plus importantes à l’avenir. Ils ont déjà changé leurs habitudes et ont investi dans un poêle à granulés, essentiel pour l’hiver. Il leur permettra d’économiser 600 euros par an sur leur facture d’énergie. Une économie non négligeable dans ce contexte d’inflation. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire