Belgique : des milliers d’habitants piégés par les eaux

Tenter de convaincre et évacuer le plus grand nombre. Etienne, pompier-plongeur à Harvard, parcourt la ville depuis douze heures pour secourir. Ici, une famille qui attendait de pouvoir se mettre à l’abri. Partout, les pompiers se mobilisent avec des renforts de France, d’Autriche. Trois hélicoptères de l’armée, des NH90, sont venus, ici à Pepinster, pour évacuer des personnes réfugiées tout en haut de leur maison. Parfois, ce sont simplement des riverains qui ont sauvé leur voisin resté deux jours sans manger ni boire. Luc et son ami multiplient les allers-retours dans l’artère la plus touchée du village. Maisons effondrées, parfois éventrées, ils cherchent encore sans relâche. Cette femme attend des nouvelles de sa voisine. Elle a vu plusieurs maisons se faire emporter jeudi. Le bilan s’alourdit d’heure en heure, l’espoir de retrouver des survivants dans l’ensemble de la Belgique est très mince. Alors, une journée de deuil national a déjà été décrétée mardi prochain. Ce vendredi après-midi, le roi et la reine sont venus pour soutenir les sinistrés.