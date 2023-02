Belgique : interdit d'emmener ses enfants au restaurant

7j/7, un restaurant d'Ostende affiche presque complet. "On a 40 réservations en ce moment", nous indique-t-on. Mais le midi comme le soir, c'est "sans enfants". Mais pourquoi ne sont-ils plus les bienvenus ? "Je n'ai rien contre les enfants. Mais pour nous, c'est plus agréable", répond un membre du personnel de l'établissement. Ici, la clientèle vient s'offrir un oasis de paix, savourer un moment "sans enfants" surexcités. "Déjà quand je déjeune avec mes petits-enfants, ils ne tiennent pas en place, ils bougent. Ça me déplaît, je préfère manger dans le calme. Ça, je vous le dis tout de suite", déclare une senior. "Je préfère ne pas avoir d'enfants, même en ayant des enfants, effectivement", ajoute une autre cliente. Après sa décision, la gérante s'est attiré de nombreuses critiques. Mais elle ne regrette rien. "On a eu une polémique cet été. Un couple, avec des enfants, qui a été refusé. Mais en fait, la presse nous a fait du bien pour la terrasse, parce qu'après, on a doublé les chiffres d'affaires", nous fait savoir Delphine Lootens. En Belgique, cet établissement fonctionne mieux que jamais. Et c'est loin d'être un cas isolé. D'après le secteur de la restauration, un établissement sur dix n'accueille plus d'enfants. Pourtant, la loi belge interdit de refuser des personnes à cause de leur âge, sauf s'il y a une justification légitime. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, F. Moncelle, S. Deperrois