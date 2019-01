Belgique : une fosse de plongée unique en Europe

En Belgique, un ancien réservoir d'une mine laissée à l’abandon a été aménagée en fosse de plongée. Cette immense piscine de 36 mètres de diamètre sur dix mètres de profondeur a accueilli plus de 200 000 personnes depuis son ouverture. Elle abrite divers espèces de poissons d'eau douce originaires d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.