Beluga : à bord de l’avion XXXL d’Airbus

Airbus produit ses avions avec des pièces détachées fabriquées dans plusieurs pays. Les sites sont parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres. Alors, pour rejoindre l'usine d'assemblage, le constructeur a imaginé le plus gros avion-cargo du monde. Avec ses huit mètres de hauteur et 8,80 mètres de large, cet appareil devrait être opérationnel à l'automne 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.