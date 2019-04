Qui bénéficiera de la cantine à 1 euro ?

Actuellement, le repas à la cantine coûte en moyenne 4,50 euros aux municipalités. Avec l'aide de l'État de 2 euros, le tarif facturé aux familles les plus modestes ne devra pas dépasser 1 euro. Cette mesure, lancée ce 7 avril 2019, concerne 10 000 communes de l'Hexagone et va bientôt être expérimentée dans les écoles. Autre projet phare testé avant sa généralisation en septembre 2019, les petits déjeuners gratuits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.