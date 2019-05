Bénin : un corps retrouvé dans le parc national où ont disparu deux Français

Les responsables du Parc naturel de la Pendjari, au Bénin, ont annoncé la disparition de deux touristes Français. Ils ont été vus pour la dernière fois le 1er mai 2019, alors qu'ils s'apprêtaient à aller photographier des animaux sauvages. Ce 5 mai 2019, un véhicule calciné et un corps d'homme tué par balle ont été retrouvés dans la région. Alors qu'un processus d'identification est en cours, certaines personnes disent que ces touristes auraient été kidnappés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2019, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.