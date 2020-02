Benjamin Griveaux est-il tombé dans un piège ?

Suite à la plainte déposée samedi soir par Benjamin Griveaux, l'enquête doit déterminer s'il a été piégé. Et elle a démarré sur les chapeaux de roues. Avec la garde à vue de Piotr Pavlenski, l'homme qui revendique avoir diffusé la fameuse vidéo. Les policiers entendent aussi sa compagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.