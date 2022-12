Berlin : un aquarium géant explose dans un hôtel

À une vingtaine de mètres de hauteur, de toute sa masse, il dominait le complexe et la réception de l'hôtel Radisson. Un hhôtel situé dans le quartier touristique de Berlin-mitte, juste en face de la Cathédrale à Berlin. Mais l'aquarium du Dom Aquarée a explosé ce vendredi matin. Il ne reste plus qu'une carcasse vide. Avec une pression énorme, un million de litres d'eau salée ont balayé le rez-de-chaussée. Il y a eu seulement deux blessés légers. Chance inouïe, l'incident s'est produit en fin de nuit, à une heure de très faible affluence. Le site, très spectaculaire, attirait chaque jour de nombreux visiteurs, venus du monde entier. L'attraction avait rouvert en juillet dernier, après une longue et coûteuse rénovation de deux millions et demi d'euros. Aujourd'hui, sur les 1 500 poissons, à peine une trentaine a survécu. On pouvait les admirer grâce à un ascenseur situé au centre du réservoir géant. Les occupants parlent de tremblement de terre et de Tsunami au moment de l'effondrement. Ils ont tous été relogé depuis l'incident. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Ingold, M.H. Astraudo