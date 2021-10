Bernard Tapie a choisi d'être inhumé à Marseille

Bernard Tapie souhaite se faire enterrer dans la cité phocéenne, une ville qui n'a jamais quitté le cœur du "boss". Et ce dimanche, les Marseillais viennent déposer quelques fleurs et des bougies devant un portrait affiché de Bernard Tapie. Un portrait sur lequel on peut lire : "Marseille ne pleure pas, elle se réjouit de vous avoir connu monsieur Tapie". Les Marseillais se réuniront également cet après-midi devant le stade Vélodrome pour rendre hommage avec ce message : "A jamais le boss". D'ailleurs, le club olympien a déclaré dans un communiqué de presse que Bernard Tapie sera "à jamais dans la légende". Pour cause, Tapie aura été le seul président de l'OM à avoir permis à Marseille de remporter la plus prestigieuse des coupes d'Europe en 1993. C'est l'unique Ligue des champions remportée par un club français. Les Marseillais sont ce dimanche très fiers. En effet, ils ont confié être émus que Bernard Tapie, le plus Marseillais des Parisiens, ait choisi Marseille pour se faire inhumer.