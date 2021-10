Bernard Tapie était aussi un "artiste"

Il aura tout osé dans sa vie, y compris dans le milieu artistique. Lorsque le blues s'emparait du businessman, Bernard Tapie poussait la porte des studios. La chanson est sa première passion. En 1966, avec un 45 tours, il ne percera pas dans le monde des yéyés. Il récidive en 1986, demande à Didier Barbelivien de lui écrire un titre sur-mesure. "J'ai l'impression d'avoir un artiste-interprète qui est là depuis 20 ans ou 25 ans. Il me parle et il connaît les trucs comme si c'était un pro", s'exprime l'auteur-compositeur. Lorsque Bernard Tapie sort de prison, Doc Gynéco lui offre le duo intitulé "C'est beau la vie". Et Claude Lelouch, une nouvelle carrière au cinéma. "Hommes, femmes, mode d'emploi" est une prestation qui laisse sans voix Fabrice Luchini. Alain Delon aurait volontiers tourné un film avec l'ex-ministre. Il le considère comme son alter ego. "On s'aimait beaucoup, on s'adorait. On se parlait souvent et l'un aidait souvent l'autre. Nous avions beaucoup de points communs et beaucoup de caractères communs", confie l'acteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.