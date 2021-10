Bernard Tapie, le sport dans le sang

Jouer, c'était la passion de Bernard Tapie. En 1983, il découvre le sport professionnel en construisant une équipe cycliste autour de Bernard Hinault, puis de Greg LeMond. Avec La Vie Claire, Bernard Tapie gagne deux Tour de France et un peu de notoriété. Son ambition dépasse le cadre du vélo. Il jongle entre les marottes, mais se passionne pour le football. En 1986, il arrive à l'OM. Pendant plus de sept ans, Bernard Tapie contrôle le football français, avec trois ingrédients : l'argent, les stars et la provoc'. Le 26 mai 1993, Marseille devient le premier club français à gagner la coupe d'Europe de football. Les fans de l'OM, qui le surnomment "le boss", lui vouent une reconnaissance éternelle. Reconnaissance toutefois matinée de suspicions. La justice l'envoie en prison dans le cadre de l'affaire VA-OM. Mais sept ans après son départ, Bernard Tapie revient à Marseille comme directeur sportif. Une expérience d'un an, un échec. Il ne reste plus que les supporters conquis, qui ensemble, scandaient son hymne.