Bernard Tapie, l'enfant de la télé

Avec Bernard Tapie, on était rarement déçu. Il aimait ces interviews musclées, capable de s'emporter en une fraction de seconde, parfois même jusqu'à l'intimidation. Il arrivait même que ce soit lui qui siffle la fin du match. Bernard Tapie connaissait parfaitement le système médiatique et l'univers de la télévision. En 1986, il anime sa propre émission “Ambitions” qui raconte le monde de l'entreprise. Ceux qui comme lui ont des idées et qui sont partis de rien L'année suivante, l'animateur devient conseiller. Il aide le groupe Bouygues à acheter TF1. L'homme d'affaires entre lui aussi au capital de TF1. Sa carrière d'homme politique lui permet ensuite sa présence sur les plateaux télé. Face à Jean-Marie Le Pen en 1994, on lui propose des gants de boxe. Bernard Tapie est un bon client. Mais ce soir-là, il prend le contre-pied. Son amour des médias va jusqu'au rachat en 2013 de “La Provence” à Marseille. Il apparaît une nouvelle fois comme le sauveur. Jusqu'au bout, sa vie aura été médiatique. Même son combat contre la maladie, il n'aura cessé de le raconter.