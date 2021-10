Bernard Tapie : l'homme aux mille vies

Bernard Tapie était un artiste. En plein blues du businessman, l'homme d'affaires a également été navigué dans les eaux mouvementées du showbiz. C'est l'une de ses nombreuses vies publiques et celle-ci a commencé en fanfares en 1966 avec "Pour de rire, pour de vrai". Avec cette chanson, sous le nom de Bernard Tapy, il a tenté de surfer sur le déferlant yéyé. En tant que chanteur, Bernard Tapie a déjà plusieurs vies. En 1985, il a repris le micro pour interpréter une chanson signée Barbelivien. Complexe et multiple, le personnage Tapie inspire également les réalisateurs. En 1996, dans le film "Hommes, femmes, mode d'emploi", Claude Lelouch s'est emparé de celui qu'on surnomme désormais "Nanard". En showman tout terrain, Bernard Tapie acteur a décidé de brûler les planches. Il a fait ses débuts en 2001 et a repris le rôle de Jack Nicholson dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Trois ans plus tard, il a incarné avec truculence un beau salaud dans la pièce du même nom où il quitte sa femme le jour de son anniversaire pour une autre, bien plus jeune.