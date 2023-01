Betteravier : une dernière année de sursis ?

Dans les champs, les premières betteraves de l’année ne seront plantées qu’en mars, et pourtant cette année, les rendements pourraient être bien moins élevés. Nicolas vient d’apprendre que les néonicotinoïdes, insecticides essentiels pour combattre le virus de la jaunisse, lui sont désormais interdits. Tous les ans, les néonicotinoïdes sont appliqués sur les semences, de manière préventive. Mais ces produits seraient dangereux pour l’écosystème et les abeilles en particulier. Pour la troisième année d'affilée, les betteraviers étaient sur le point d’obtenir une nouvelle dérogation, finalement refusée par l’Union européenne. Il n'existe aucune solution aussi efficace que ces insecticides, mais dans une serre depuis trois ans, on teste la résistance des betteraves face à différents parasites. La plus prometteuse, c’est de semer de l’avoine, juste avant les semis des betteraves. Il suffirait ensuite de retirer la céréale, sans toucher la culture de betteraves. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire