Beyrouth : qui sont les manifestants ?

Nouvelle journée de manifestations au Liban ce dimanche. Dans les rues de Beyrouth, la colère des Libanais contre leurs dirigeants, qu'ils jugent d'incompétents et corrompus, ne retombe pas après l'explosion qui a fait au moins 158 morts et 6 000 blessés le 4 août. Cherif Ezzeddine, par exemple, est chauffeur de taxi. Il a défilé hier car sa famille aurait passé quatre jours sans manger à la fin du confinement. Karem Naser, étudiante, aimerait voyager à l'étranger, mais son argent est bloqué par les banques depuis octobre.