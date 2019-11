Béziers : des policiers pris à partie et deux écoles incendiées

Les soirées de fêtes sont propices au dérapage. Celle d'Halloween a dégénéré dans la ville de Béziers. Jeudi soir, deux établissements scolaires ont été volontairement incendiés et les policiers ont essuyé des jets de pierres. La piste criminelle ne semble faire aucun doute. Presque 300 élèves de maternelle et de primaire devront être réorientés vers d'autres établissements dans les prochaines semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.