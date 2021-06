Biarritz / Bayonne : quand le rugby plaque les restrictions

En voyant ces images, on pourrait croire qu'il s'agit d'archives, et pourtant, elles datent bien de samedi soir. Il est 20h15 et la pelouse du parc des sports d'Aguiléra est envahie par les supporters. Masque, distanciation sociale, Covid-19... tout cela est oublié à Biarritz, car le club de rugby local vient de remporter un match qui l'envoie en première division : le Top 14. La joie est franchement collégiale. Alors que le club a fourni à la Ligue des documents attestant d'une vente de billets limitée à 5 000, à mieux y regarder, le préfet des Pyrénées-Atlantiques évoque les 8 000 personnes. Le tout additionné par les déambulations autour des bars dans le stade et autres infractions de ce type. Trois sanctions sont envisagées : sportive, judiciaire et administrative. Sur ce dernier point, le préfet a évoqué une fermeture du club, qui pourrait entraîner l'arrêt des aides de l'Etat. Il devrait rencontrer les dirigeants du club en début de semaine prochaine. Malgré la polémique, les supporters, eux, savourent un succès historique.