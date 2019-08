Biarritz : habitants et vacanciers priés de quitter la ville

Pour accueillir le sommet du G7, la ville de Biarritz a été mise sous cloche. Elle a comme un air de ville fantôme. La gare a été bouclée, l'aéroport a été interdit, et les parkings vidés. Biarritz devient une ville coupée du monde, avec un immense dispositif de sécurité. La seule solution pour les habitants est de patienter dans cette forteresse, jusqu'au lundi 26 août soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.