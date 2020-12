Bibliothèque nationale de France : la memoire confinée

La BNF vidée de ses chercheurs, de ses lecteurs, de ses visiteurs et autres amateurs d'exposition, n'a jamais cessé de travailler à sa mission depuis mars, rendre accessible le patrimoine culturel. 1 300 personnes sont en charge de ce trésor, et à leur tête, une présidente. Peu importe les crises et les guerres, la bibliothèque doit éviter que la mémoire des hommes ne soit perdue. C'est François Ie qui en a décidé ainsi en 1537. 900 exemplaires de périodiques y sont référencés, classés et numérisés chaque jour. Autant de titres qui permettront aux chercheurs de demain de comprendre la société d'aujourd'hui. Nul doute que dans ces salles de lecture, ils se pencheront sur cette année 2020 et cette mystérieuse pandémie. Comme nous, ils regarderont ce passé pour éclairer leurs présents. Depuis 2006, la BNF archive aussi le web, deux milliards de pages, quatre millions de sites et quelques tendances. Elle n'a pas attendu le confinement pour être accessible en numérique. C'est même l'une des plus importantes en la matière. Il y a aussi dans toutes bibliothèques la réserve des réserves, où l'on conserve les livres les plus précieux. Et quoi de plus précieux que le premier livre, la Bible de Gutenberg. Celui où Gutenberg a inventé l'imprimerie en 1455. De l'encre à la littérature, la bibliothèque n'a de cesse de constituer ce patrimoine depuis cinq siècles. Aujourd'hui encore, elle lance une souscription nationale pour enrichir son exceptionnelle collection de l'œuvre de Proust.