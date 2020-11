Bibliothèque nationale de France : restauration d'un manuscrit vieux de 600 ans

Dans ses mains, Louisa Torres, conservatrice de la Biblothèque nationale de France, tient le plus grand joyau de la BNF. Un manuscrit de 1492, fin du Moyen Âge, l'époque de Christophe Colomb. Un chef-d'oeuvre dont la reliure s'étiole. "Il y a très très peu de dommages qui sont vraiment constatés sur l'ouvrage. En revanche, c'est un ouvrage qui était en péril de dégradation", fait-elle remarquer. Le livre d'Heures de Boussu, un livre de prières qui a été fait à la commande d'Isabelle de Lalaing. "C'est un ouvrage très luxueux. D'abord, il est très volumineux, c'est presque 800 pages. C'est un ouvrage abondamment enluminé, c'est-à-dire toutes les pages sont peintes à l'or. donc on est vraiment sur manifestement un objet de très grand prix", poursuit la conservatrice. Dans ses peintures, il y a des indications précieuses sur la vie de l'époque. La couleur des reliures par exemple. Une information qui va décider du choix du nouveau cuir. Mais auparavant, il faut recoudre. C'est la première surprise pour Magali Dufour, restauratrice de la BNF - Paris. "Cette couture-ci, c'est la couture d'origine, c'est la couture médiévale. À cette époque là, on utilise de la peau pour façonner la couture", explique-t-elle. Les coutures, les feuilles, tout l'ouvrage est en peau d'animal. Restauratrice et conservatrice travaillent en tandem en permanence, pour avoir ce trésor préservé des outrages du temps.