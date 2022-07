Bien acheter : la guerre des enseignes pour baisser la facture

Si vous recherchez la nouvelle initiative anti-inflation de ce supermarché, cela ne vous demandera pas trop d'efforts. Elle est affichée partout dès l'entrée du magasin. Ce sont des produits de marques distributeurs. C'est inhabituel pour cet hypermarché. Ils sont présentés dans leurs cartons d'origine avec un emballage sommaire. C'est le seul moyen pour parvenir à proposer des prix 30 % à 40 % moins chers que les grandes marques. Et il n'est pas le seul à dégainer sa nouvelle arme contre l'inflation. Dans cette autre enseigne, on propose jusqu'à 10 % de réduction sur des produits de marques de distributeurs. Lait, pain de mie et jambon ... Le nombre de références est limité, mais à la caisse, cela permet de gratter quelques euros. Promotion, blocage de prix, bon d'achat ... Ces derniers temps, les distributeurs se livrent une bataille acharnée pour proposer les meilleures offres aux clients. Et à chaque annonce de hausse de prix, il faut aller vite. Dans cette course, Lidl semble avoir gagné la première manche en offrant 5 % de réduction chaque mois dans tous ses magasins. Les ventes ont progressé trois fois plus vite que dans les enseignes concurrentes. T F1 | Reportage T. Leproux, P. Rousset