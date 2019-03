Bien-être animal : un nouvel argument de vente

La maltraitance animale a régulièrement fait la une des journaux ces dernières années. Des scandales à répétition qui commencent à avoir des conséquences très concrètes dans nos modes de consommation. Pour les grandes enseignes, la question est même devenue un argument marketing à part entière. Et cela a parfois changé la vie de nos poules en batterie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.