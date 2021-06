Bien-être des chevaux : une écurie pas comme les autres en Normandie

Eux aussi sont libres, déconfinés, mais depuis plusieurs années. Ce lot de 50 chevaux vit en semi-liberté. Dans cette écurie normande, vous ne verrez pas de box, mais des espaces de vie pour répondre aux besoins fondamentaux des chevaux. “Le cheval, il est fait pour avoir une vie sociale, il est fait pour se déplacer et il est fait pour avoir accès à l’alimentation 24 heures sur 24”, précise Pascal Frotièe, gérant de “Les écuries de Lisors” à Saint-Arnoult (Calvados). Ce concept vient d'Allemagne, Pascal Frotièe l’a découvert il y a une dizaine d’années et a décidé de l’appliquer à son écurie. Une zone de confort et de couchage sur un peu plus d’un hectare. Les chevaux passent d’un endroit à un autre sur des sols stabilisés pour ne pas se blesser. Et pour s’alimenter, là aussi, tout est automatisé. Ce système plus précis a permis au gérant de mieux maîtriser son budget nourriture et a pu diviser par cinq son temps de travail. Les frais vétérinaires ont également chuté de 70%. Pour le bonheur de votre monture, compter 350 euros en moyenne par mois. À prestations équivalentes, c’est le même tarif que les centres équestres traditionnels. En revanche, pour le gérant, aménager une écurie active a un coût, près de 12 000 euros par cheval pour lui offrir ce confort.