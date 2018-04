Bien-être : mangez des algues !

C'est une idée excellente pour la santé : la promenade au grand air sur la plage. Elle est d'autant plus efficace si vous en profitez pour cueillir quelques algues pour le repas du soir. Ces légumes de la mer se révèlent être une source insoupçonnée de magnésium. A chaque grande marée, la plage de Trévou-Tréguignec, dans les Côtes-d'Armor, se transforme en un immense potager à ciel ouvert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.