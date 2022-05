Bien-être : sauter un repas, une bonne idée ?

Depuis deux ans, Julie de Halleux a décidé d’abandonner le petit-déjeuner et se sent beaucoup mieux. Cette pratique s’appelle le jeûne intermittent ou séquentiel. Sauter un repas par jour, sans se priver, pour laisser au corps le temps de se régénérer, c’est la clé du bien-être pour le Dr Frédéric Saldmann, nutritionniste. Une méthode pour gagner en énergie, mais surtout pas pour perdre du poids. Sur les réseaux sociaux, pourtant, les adeptes du jeûne, souvent adolescents ou jeunes adultes, vantent les mérites d’un régime miracle qui peut présenter bien des dangers. Marlène Cannonge a tenté un jeûne pour perdre quelques kilos facilement. C’est ce que lui promettaient les dizaines de vidéos qu’elle regardait sur Internet. Elle en est devenue malade. Elle a retrouvé un équilibre grâce à un accompagnement psychologique. Mettre en garde contre ces dérives, c’est devenu le quotidien de le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, nutritionniste. Elle voit de plus en plus de patients s’y mettre. Le risque, comme pour tous les régimes, est d’en faire une obsession. Dans tous les cas, si vous vous lancez, il est recommandé d’être suivi par un médecin dans votre démarche. TF1 | Reportage M. Verron, S. Fortin, P. Lormant