Bientôt huit milliards d'humains sur terre

Cela n’est jamais arrivé. Mardi, nous atteindrons les huit milliards d’humains sur la planète. Cette année, où sont nés tous ces bébés ? Surtout en Afrique centrale. Cependant, la Chine et l’Inde restent les pays les plus peuplés au monde. Et l’Hexagone dans tout ça ? "À l’heure actuelle, la France n’a pas d’énormes inquiétudes à avoir sur le renouvellement de sa population", rassure Yves Charbit, démographe et professeur émérite à l’université Paris Descartes. Dans leur ensemble, les Européens font moins d’enfants qu’avant. L’écart se creuse donc avec l’Afrique. La population mondiale augmente moins vite qu’auparavant, mais reste très importante. Nous n’étions que trois milliards en 1960, et depuis les dix dernières années, nous sommes un milliard de plus. Cela pose plein de questions, notamment sur la pollution que tous ces Terriens vont engendrer. Peut-on nourrir tout le monde ? La réponse est oui. Selon l’ONU, nous devrions atteindre un pic en 2080, avec 10,4 milliards d’humains. Mais après, nous pourrions connaître un plat, et même une baisse du nombre de Terriens. TF1 | Reportage Q. Fichet, I. Rachati