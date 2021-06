Bientôt la fin de l'obligation de porter un masque dans la rue ?

En un an, c'est devenu l'un de nos rituels matinaux, mettre son masque pour sortir. Mais n'en avez-vous pas assez ? Les Français que nous avons rencontrés ont confié leur envie de s'en débarrasser. D'ailleurs, certains ont tendance à l'enlever. La situation sanitaire s'améliore avec 25 millions de primo-vaccinés, une baisse constante des nouveaux cas par jour. Alors, ne pourrait-on pas désormais retirer le masque dehors ? Cela devrait probablement être possible cet été. Des médecins le réclament. L'infectiologue que nous avons rencontrée y met deux conditions, notamment l'immunité collective qui est loin d'être atteinte. "Ce serait une couverture vaccinale dans la population de 50%. Et seules les personnes vaccinées pourraient enlever le masque en extérieur", précise Priscila Pajaud Passe-Coutrin. Ces conditions avancées créeraient cependant une inégalité avec les non vaccinés. La règle pourrait donc être la densité. Dans un lieu bondé, le masque resterait obligatoire. À faible densité, seul sur un trottoir, le dispositif de protection pourrait être retiré. Une logique qui est déjà appliquée par des communes et départements entiers. À Cagnes-sur-Mer par exemple, il n'est plus obligatoire en forêt ou sur la côte.