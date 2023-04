Bientôt le permis à 16 ans ?

Natasha Salavourias et Axel Theveniaud, n’ont pas eu la patience d’attendre leurs 18 ans, ni même de passer la conduite accompagnée. Ils sont encore au lycée, mais ils roulent dans ces voiturettes, en image, sans permis. Et si ces très jeunes Français passaient le permis dès seize ans ? De longues leçons de conduite avec un examen, un vrai, devant un moniteur. Le gouvernement réfléchit à la question. Aujourd’hui, un adolescent peut obtenir cette version allégée du précieux sésame, en image, et conduire de minis bolides allant jusqu’à 45 km/h, après seulement dix minutes de code. Les jeunes sont pourtant beaucoup plus exposés aux risques. Les jeunes de 18 à 24 ans représentent à peine 8 % de la population, mais causent 17 % des accidents de la route. Plus de 500 morts par an, bien plus que n'importe quelle classe d’âge. Abaisser l’âge du permis reviendrait en fait à imiter d’autres pays comme l’Islande, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Slovaquie et bien sûr les États-Unis. Dans l’Outre-Atlantique, on peut conduire des seize ans, et même à quatorze ans dans certains États. Matthew Stern, 18 ans, apprend les bases non pas à l’auto-école, mais avec son père. "Une fois que les gens de mon âge ont un peu de pratique, de confiance en eux, c’est parfaitement normal d’être sur la route.", affirme-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Flieller, J. Asher