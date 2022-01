Bientôt tous myopes ? La maladie des temps modernes

À l'avenir, verrons-nous tous net de près, mais flou de loin ? D'ici 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait être myopes. Un enfant a deux fois plus de risques d'être myopes si un des parents l'est. Six fois plus si les deux parents sont myopes. Mais si la maladie progresse, c'est plutôt aujourd'hui à cause de nos modes de vie et de travail. "Je porte des lentilles tous les jours. Effectivement, avec l'âge, je me rends compte que ma myopie s'aggrave parce que je passe énormément de temps sur les écrans", constate Li Cai, fondatrice de Lyanne. Trop de temps passé à lire tout près et nos yeux perdent l'habitude de regarder loin. Les ophtalmologues recommandent de lever les yeux, regarder à plus de six mètres toutes les vingt minutes. Mieux que ça, il faudrait sortir, car prendre l'air nous redonnerait la vue. Dr Ramin Tadayoni, chef de service ophtalmologie à l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, recommande au moins deux heures par jour dehors pour les enfants. "L'une des hypothèses existantes, c'est que la lumière du jour provoquerait la production de dopamine qui stabiliserait la croissance de l'œil et donc empêcherait l'évolution vers la myopie. En plus, ça rend heureux, ce qui n'est pas plus mal", explique-t-il. En général, stabilisé à 25 ans, la myopie peut dégénérer et entraîner des dommages sévères de la rétine. D'où l'importance du dépistage chez les enfants. Des collyres ou le port de lentille spéciale la nuit peuvent freiner la dégradation de la vision, mais on ignore leur efficacité à long terme. TF1 | Reportage J. Devambez, A. Pocry