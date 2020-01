Bientôt un nouveau musée d'arts contemporains à Paris

Ce joyau du patrimoine était le grenier à blé de Paris sous Louis XV avant d'être transformé en Bourse de commerce au XIXème siècle, symbole du progrès triomphant avec sa coupole notamment. L'édifice a connu un déclin et est devenu un lieu banal. Aujourd'hui, sa métamorphose en musée d'art du XXIème siècle a tout d'un défi spectaculaire. Il s'agit de l'inscrire dans le futur tout en préservant son histoire. François Pinault a loué le lieu pour près de 100 ans et compte bien lui redonner un souffle d'envergure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.