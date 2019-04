Bientôt un permis vélo à l'école

Les autorités veulent développer le vélo. L'objectif est de frôler les 10% des déplacements à l'horizon des JO de 2024. L'idée est de passer par l'école avec une formation des enfants sur une dizaine d'heures. Dans un premier temps, celle-ci sera facultative et payante. Il faudra compter cinquante euros pour les dix heures. Nos reporters nous en disent plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.